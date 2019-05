Ferrari komt in Barcelona met verbeterde motor

,,De tweede ‘spec’ zou eigenlijk zijn intrede doen in Canada”, vertelt teambaas Mattia Binotto voorafgaande aan de vijfde race van het seizoen. Red Bull introduceerde vorig raceweekend al een verbeterde versie van de Honda-motor, waardoor alleen Mercedes nog met de ‘eerste versie’ rijdt in Spanje.



Ferrari kent ondanks de veelbelovende testdagen een matige seizoensstart. Concurrent Mercedes noteerde al vier keer een ‘een-tweetje’ en staat in het constructeurskampioenschap al 74 punten los.



Naast de nieuwe motor komt Ferrari net als vrijwel elk team met een groot pakket aan aerodynamische updates. De Grand Prix van Spanje, de eerste race in Europa, wordt traditioneel aangegrepen door de renstallen om de eerste echte updates aan de wagens door te voeren.



Charles Leclerc hoopt dat de updates goed uitpakken. ,,Dit circuit is een benchmark. Als het in Barcelona goed werkt, dan weet je dat je een auto hebt die de rest van het seizoen ook goed is.”