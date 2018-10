'Ferrari mist een sterke leider die de druk aankan'

Door Arjan Schouten



Onverbiddelijk waren de grote Britse sporttabloids gisteren voor Ferrari en Sebastian Vettel, na het blunderweekend op het circuit van Suzuka. ,,In de schaduw van de totale beheersing van Lewis Hamilton is Sebastian Vettel verworden tot een soort van kamikazegokker die zo’n beetje zelf een strik om de wereldtitel van Hamilton heeft gedaan in Japan’’, zo oordeelde The Daily Mail. Nog een schepje er bovenop deed natuurlijk The Sun, waar ze vooral de mislukte inhaalactie van Vettel op Max Verstappen veroordeelden. ,,Een belachelijke poging via de binnenkant. En weer een spectaculair voorbeeld van hoe Vettel afbrokkelt als hij onder druk staat.’’