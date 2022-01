Ferrari steekt jarige Michael Schumacher hart onder de riem

Schumacher veroverde vijf van zijn zeven wereldtitels namens Ferrari. De Duitser liep eind 2013 bij een ski-ongeluk ernstig hersenletsel op. De recordkampioen in de Formule 1 lag maandenlang in coma. In september 2014 mocht Schumacher het ziekenhuis verlaten en keerde hij terug naar zijn huis in Zwitserland, waar hij sindsdien wordt verzorgd. Zijn familie laat al jaren niets los over zijn gezondheidstoestand.

Netflix-documentaire over Michael Schumacher: ‘Het is anders nu, maar hij is er nog’

Op zijn verjaardag brengt Ferrari nog maar eens Schumachers indrukwekkende palmares in de Formule 1 in dienst van de Italiaanse renstal in herinnering: 72 overwinningen, 58 poles en 53 keer de snelste raceronde. Een opvolger heeft hij wellicht in zijn zoon: Mick Schumacher rijdt immers ook in de Formule 1, in dienst van Haas. Voorlopig is Lewis Hamilton echter de enige die Schumacher in 2020 met zeven wereldtitels wist te evenaren. Max Verstappen voorkwam vorige maand dat de Brit met acht titels alleen recordhouder werd.