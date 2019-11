Ferrari waarin Schumacher vijfde wereldtitel won onder de hamer

De Duitse coureur domineerde samen met zijn Braziliaanse teamgenoot Rubens Barrichello de Formule 1 in 2002 met hun Ferrari F2002. Ze wonnen op twee na alle grands prix. Schumacher, die in alle races eerste of tweede werd, veroverde de wereldtitel met 144 punten. Barrichello eindigde op gepaste afstand als tweede in het WK.



Sotheby’s verkocht twee jaar geleden de Ferrari F2001 voor een bedrag van 7,5 miljoen dollar. De opvolger daarvan moet een vergelijkbaar bedrag ophalen. De veiling vindt plaats bij de slotrace van dit seizoen in Abu Dhabi. Schumacher liep eind 2013 bij een ski-ongeluk ernstig hersenletsel op. Hij lag zes maanden in coma in het ziekenhuis. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 wordt sindsdien uit de publiciteit gehouden door zijn familie. Onbekend is hoe de 50-jarige Duitser er precies aan toe is.