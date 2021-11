FIA besluit vandaag over straf Hamilton; Verstappen ontboden over ‘De Vleugel’

De FIA heeft het besluit om Lewis Hamilton al dan niet te straffen vanwege een overtreding met de achtervleugel en DRS over de nacht getild. Pas vandaag wordt duidelijk of hij in Brazilië opnieuw een knauw krijgt in de strijd om de wereldtitel. In de ochtend wordt ook Max Verstappen bij de stewards ontboden.

Door Rik Spekenbrink

Hij had wellicht al een vermoeden dat er iets niet klopte, Max Verstappen. Meteen na de kwalificatie voor de sprintrace in São Paulo stapte hij uit zijn auto, bekeek zijn achtervleugel en controleerde meteen daarna die van Lewis Hamilton, de snelste man van de vrijdag. Op beelden is te zien dat Verstappen diens Mercedes zelfs even aanraakt.

Die achtervleugel was de hele vrijdagavond onderwerp van gesprek. Maar duidelijkheid kwam er niet. Wat is er aan de hand? Hamilton zou - in Jip en Janneke-taal - zijn achtervleugel te ver hebben open gezet tijdens de kwalificatie voor de sprintrace. Voor de zogeheten ‘DRS’ - bedoeld voor extra snelheid op bepaalde plekken op het circuit - zijn marges vastgesteld, die Mercedes zou hebben overschreden. Daarom werd het team op het matje geroepen voor uitleg. Maar drie uur later kwam de mededeling dat om ‘nieuw bewijs’ is gevraagd, dat pas zaterdagochtend beschikbaar is. In Brazilië is het vier uur vroeger dan in Nederland.

Hamilton leek zichzelf met een verse verbrandingsmotor een laatste strohalm te hebben gegeven in de strijd om het kampioenschap, waarin Verstappen een voorsprong heeft opgebouwd van negentien punten, met nog vier races te gaan. Hamilton was het snelst in de vrije training en de kwalificatie en deelde daarmee een klein tikje uit. Klein, omdat de motorwissel hem voor de ‘hoofdrace’ van zondag wel op een gridstraf van vijf plekken zou komen te staan.

Maar toen kwam het bericht dat Mercedes mogelijk ‘vals zou hebben gespeeld’. Als dat komt vast te staan, zou Hamilton bij de sprintrace zaterdag vermoedelijk vanuit de pitstraat moeten starten. Hij kan in die 21 ronden tellende sprint uiteraard best nog wat plekken goed maken, maar wordt zondag evengoed weer vijf plekken teruggezet voor de grand prix. De beslissing van de FIA is dan ook van groot belang voor het wereldkampioenschap. Wordt Hamilton gestraft, kan Verstappen zichzelf op ‘matchpoint’ zetten. Als hij zijn voorsprong van negentien vergroot naar minimaal 26, kan hij zich volgende week in Qatar theoretisch al tot wereldkampioen kronen.

De kwestie rond de vleugel maakt onderdeel uit van een spel dat Mercedes en Red Bull Racing al het hele seizoen spelen. In de intense titelstrijd kijken beide teams niet alleen naar zichzelf, maar ook veel naar elkaar. Vaak bleef het bij verbale verwijten en een politiek spel. Nu lijkt het erop dat Mercedes echt de fout in is gegaan. Maar Verstappen had wellicht de auto van Hamilton beter niet kunnen aanraken, want hij werd vrijdagavond opgeroepen zich zaterdagochtend om 09.30 uur (Braziliaanse tijd) te melden bij de stewards vanwege het vermeend schenden van de ‘International Sporting Code’.

Het past allemaal in de verhitte strijd om de wereldtitel, die in Brazilië wel eens definitief in de plooi zou kunnen vallen, maar waarbij niet alleen op het asfalt wordt gestreden. De tweede en laatste vrije training is zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd. De sprintrace begint om 20.30 uur.

