FIA grijpt in na ‘stomme actie’: rookbomgooier meteen verwijderd van circuit Zandvoort

Verstappen: ‘Ontzettend dom’

Verstappen hekelde de man die de rookpot gooide. ,,Het is ontzettend dom om zoiets op de baan te gooien. Ze hebben hem geloof ik snel opgepakt en dat is maar goed ook, want dit is geen goede zaak. Die rookpluimen zijn best leuk om te zien, maar in beperkte mate en alleen op de tribunes”, zei de coureur van Red Bull. ,,Zo’n rookkaars hoort niet op de baan, dat is niet leuk, want het kan gevaarlijk zijn voor de coureurs. Het is ook een stomme actie, want die man is verwijderd en kan morgen de race niet zien.”