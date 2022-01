FIA krijgt nog geen contact met Hamilton: ‘Maar regels gelden ook voor hem’

De auto’s van Formule 1-renstal Mercedes rijden in het nieuwe jaar weer in de vertrouwde zilveren kleur, maar de voorbije weken rees de vraag of Sir Lewis Hamilton naast George Russell ook één van de zitjes zou bezetten. In een tweet hint Mercedes vandaag echter dat de Engelsman in 2022 op gaat voor zijn achtste wereldtitel, al kan de FIA nog altijd geen contact met hem krijgen.

Lewis Hamilton, die vorige maand door Max Verstappen werd onttroond als wereldkampioen, volgde sinds de kerstdagen niemand meer op sociale media. Het is nog altijd onduidelijk waarom de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 die beslissing nam. Volgens teambaas Toto Wolff van Mercedes had Hamilton nog altijd niet de pijnlijke nederlaag tegen Max Verstappen verwerkt.

Het voedde de speculaties dat Hamilton, die zelf nog wel wordt gevolgd door 26 miljoen mensen, in Abu Dhabi mogelijk zijn laatste rondjes in de Formule 1 zou hebben gereden. Zo zei voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone dat Hamilton komend jaar niet meer te zien is in de Formule 1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar Mercedes hint er vandaag in een tweet op dat Hamilton in maart gewoon weer plaatsneemt in de F1-bolide. Het Duitse team postte een portret van Hamilton, vergezeld van een bericht waarin werd gesuggereerd dat hij nog ten minste één seizoen actief blijft. ,,Tegenslag kan ertoe leiden om de handdoek te gooien, voor anderen om records te breken.”

Mercedes verwijst daarbij naar een eventuele achtste wereldtitel voor Hamilton, die hij ruim drie weken geleden ‘verloor’ aan Verstappen. De Brit lag op koers voor zijn achtste F1-titel, toen vijf ronden voor het einde de safetycar op de baan kwam en het veld weer ineen schoof. Toen wedstrijdleider Michael Masi besloot alle achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen weg te halen en het duo nog één ronde gaf om te racen, profiteerde de Nederlander maximaal van zijn verse banden en haalde Hamilton in. Met de winst in de grote prijs veroverde Verstappen als eerste Nederlander de wereldtitel.

Geen contact

Pogingen van de FIA om contact met Hamilton te krijgen, zijn tot nu toe vruchteloos. De nieuwe voorzitter van de internationale autosportfederatie, Mohammed Ben Sulayem, vertelde verslaggevers bij de Dakar Rally dat hij berichten heeft verstuurd naar de Britse Formule 1-coureur. Antwoord heeft hij echter nog niet gekregen.

,,Ik denk dat hij er nog niet 100 procent klaar voor is om op dit moment te antwoorden. Ik neem het hem niet kwalijk en begrijp zijn positie”, zei Ben Sulayem, die wil weten waarom Hamilton niet aanwezig was op het prijzengala van de FIA in Parijs. Als nummer 2 van het wereldkampioenschap was de coureur van Mercedes verplicht aanwezig te zijn.

Uit protest meed Hamilton het prijzengala in Parijs. Hij kan daarvoor bestraft worden en Ben Sulayem liet eerder al doorschemeren dat de regels heilig zijn voor hem. ,,Hamilton is als coureur natuurlijk van een andere orde, maar er zijn ook regels en die moeten we respecteren. Ik kan hem echter niet veroordelen als ik de exacte feiten niet ken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.