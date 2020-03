FIA: Schikking met Ferrari was reglementair

In een statement besloot de FIA vooral te benadrukken dat ze met het toepassen van een schikking en het vertrouwelijk houden van de details van het onderzoek in hun recht staan. ,,Het uitgebreide en grondige onderzoek dat tijdens het seizoen 2019 is uitgevoerd, deed vermoeden dat de motor van Ferrari kon worden beschouwd als niet altijd binnen de grenzen van de FIA-voorschriften. Ferrari was sterk gekant tegen de vermoedens en herhaalde dat de motor altijd werkte in overeenstemming met de regels. Om het ondubbelzinnige bewijs van een inbreuk te leveren. De FIA was niet volledig tevreden, maar besloot dat verdere actie niet noodzakelijk zou leiden tot een sluitende zaak vanwege de complexiteit van de zaak en de materiële onmogelijkheid om het ondubbelzinnige bewijs van een inbreuk te leveren”, zo valt in het statement te lezen.