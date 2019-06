Formule 1-baas wil betere uitleg regels

,,Voor de fans is het moeilijk te snappen dat degene die op de bovenste trede van het podium staat, niet degene is die als eerste over de finish kwam. Maar de fans kunnen er zeker van zijn dat het een onpartijdig oordeel is geweest.’’

De Duitser voelde zich bestolen en was woedend over de straf. Veel ingewijden in de Formule 1 gaven Vettel gelijk, maar oud-teambaas Brawn onthield zich van een oordeel. ,,De stewards zijn vakmensen die zelf ook niet willen dat een race zo eindigt. We moeten hun besluit respecteren, maar in een complexe sport als de onze is transparantie belangrijk en daarom moeten we dergelijke beslissingen beter uitleggen.’’