Formule 1-baas wil zoon Schumacher een kans geven

Arts positief over genezing F1-legende Niki Lauda

3 augustus De arts die de longtransplantatie bij Niki Lauda heeft uitgevoerd, is er zeker van dat de Oostenrijkse drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 zal genezen. ,,Het gaat op dit moment allemaal heel goed, we zijn zeer tevreden'', zei Walter Klepetko van het ziekenhuis in Wenen op de Oostenrijkse televisie.