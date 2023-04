Formule 1-coureur Charles Leclerc smeekt om ‘beetje privacy’ in Monaco

Mercedes staat er in ‘droomkwa­li­fi­ca­tie’ weer helemaal bij: ‘De auto kwam tot leven’

Het kan snel gaan in de Formule 1. Waar Mercedes eerder de handdoek al in de ring gooide, is er na een succesvolle kwalificatie misschien toch weer wat hoop. Achter Max Verstappen verzekerden George Russell en Lewis Hamilton zich namelijk van respectievelijk de tweede en derde startplek in Australië. ,,Eerlijk gezegd ben ik een beetje teleurgesteld dat we niet op pole position staan.”