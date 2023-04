Formule 1-coureur Nyck de Vries geniet van ontmoeting met Zlatan Ibrahimovic

Internatio­na­le media spreken schande van chaos in Melbourne: ‘Formule 1 werkt met kaf­ka-achtige protocol­len’

Ook in het buitenland werd er nog lang nagepraat over alles wat er gisteren gebeurde tijdens de Grand Prix van Australië. Waar winnaar Max Verstappen op de een meer indruk maakte dan op de ander, waren internationale media het erover eens dat er een hoop was aan te merken op het optreden van de wedstrijdleiding. ,,Van vuurwerk tot farce: wat zo opwindend begon, eindigde met een doffe knal.”