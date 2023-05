Formule 1 in Italië | Zo laat komt Max Verstappen in actie bij de GP van Emilia-Romagna

Vorig jaar won Verstappen de Grand Prix van Emilio Romagna zonder problemen. Hij finishte maar liefst 16 seconden voor ploeggenoot Pérez en 34 seconden voor Lando Norris. Het circuit ligt de Nederlander dus wel. Het is de eerste race in Europa deze jaargang in de Formule 1. Twee weken geleden was het circus nog in Miami. Destijds won Verstappen vanaf positie 9 op imponerende wijze de race. Het verschil in punten met Pérez is 14 punten.