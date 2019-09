‘Formule 1 is zo populair omdat het gevaarlijk is’

Crashen in de keukenIn de serie ‘Crashen in de Keuken’ van Ziggo Sport blikt Rob Kamphues samen met Robert Doornbos terug op het afgelopen Formule 1-weekend. De aflevering is op deze site te zien om 19.00. Dit weekend ging het vooral over het tragische ongeval in de Formule 2 van Anthoine Hubert, die zaterdag het leven liet na een horrorcrash op het circuit van Spa-Francorchamps.

Net zoals voor het gehele Formule 1-circus wierp de dood van Hubert ook voor Kamphues een schaduw over het raceweekend in België waar men zo naar uitkeek. ,,Tijdens een race kan ik, net zoals de coureurs, zulke emoties uitschakelen”, aldus Kamphues, zelf ook coureur, over het fatale ongeluk. ,,Maar dan bij een crash, of na zo'n race, dan komt dat weer terug. Vreselijk wat er is gebeurd, maar het hoort toch een beetje bij de sport.”

Quote Robert zal door middel van een luchtfoto met animaties laten zien wat er nou gebeurde bij die crash. En we praten over de vraag hoe de Formule 1 nog veiliger kan Rob Kamphues, Ziggo Sport

Genieten van het spektakel

Het is de snelheid en de kick die ervoor zorgen dat de Formule 1 zo populair is. ,,Je doet het, en kijkt het, omdat de sport gevaarlijk is. Het spektakel maakt de sport ook zo populair. Het is heel dubbel”, vertelt de presentator van Ziggo Sport. ,,Mensen gaan ook van de zwarte piste tijdens het skiën vanwege de kick en de spanning.” Maar natuurlijk laat het tragische ongeval ook bij Kamphues zijn sporen na: ,,Het is een enorme domper. Zo'n gebeurtenis heeft impact op je hele humeur zo'n weekend.”

Leclerc vs. Verstappen in toekomst?

Verder met de race in de Formule 1 zelf. Voor Max Verstappen was zijn optreden op het circuit van Spa kort; de Nederlander viel al na vijfhonderd meter uit nadat hij samen met Kiki Räikönnen een te krappe mocht nam en even later met pech crashte. ,,Max had voor die eerste bocht dat gat niet in moeten duiken”, meent Kamphues. ,,Maar het was heel smal daar en dan kan zoiets gebeuren. Jammer.”



Charles Leclerc won uiteindelijk op Spa en in de Fransman van Ferrari ziet Kamphues een grote concurrent voor Verstappen, zeker in de loop der jaren. ,,Dat gaat toch wel een grootheid worden, denk ik. Ik verwacht dat Max de komende vijf tot tien jaar Leclerc als grote rivaal gaat krijgen”, aldus Kamphues. ,,Mannen als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel zullen toch ook geen jaren meer doorgaan.”

Nieuwe ‘Crashen in de keuken’

In de nieuwe aflevering van ‘Crashen in de keuken’ schotelt Kamphues zijn vaste gast Robert Doornbos een maaltijd voor die symbool staat voor het land waar de Formule 1 dat weekend is neergestreken. België dus dit keer. En de maaltijd die Kamphues deze keer maakt verklapt hij alvast: ,,Het worden Vlaamse frieten met mosselen. Ik wilde eigenlijk voor waterkonijn gaan, maar dat was in Nederland niet meer te vinden.”



Naast het genieten van de frieten praat Kamphues met Doornbos over het F1-weekend en dan natuurlijk vooral het fatale ongeluk van Hubert. ,,Robert zal door middel van een luchtfoto met animaties laten zien wat er nou gebeurde bij die crash. En we praten over de vraag hoe de Formule 1 nog veiliger kan.”

De nieuwe aflevering van ‘Crashen in de keuken’ is om 19.00 uur te zien op deze site.