Formule 1 met 20.000 fans op Nürburgring

Hamilton heeft records van Schumacher voor het grijpen

14 september Lewis Hamilton heeft twee records van Michael Schumacher voor het grijpen. De Brit boekte zondag in de eerste editie van de Grote Prijs van Toscane zijn negentigste overwinning in de Formule 1, nog één minder dan Schumacher. Gezien de royale voorsprong die Hamilton heeft opgebouwd in het WK-klassement, lijkt zijn zevende wereldtitel hem ook nauwelijks meer te kunnen ontgaan.