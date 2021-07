Formule 1 onthult op Silverstone revolutionaire auto voor 2022

Verstappen: ‘Het gaat goed, maar we moeten het goed blíjven doen’

27 juni Max Verstappen had zondagmiddag na zijn zege in Oostenrijk weinig reden tot klagen. De Limburger reed in zijn Red Bull van start tot finish aan de leiding en boekte zo zijn veertiende GP-zege. ,,Het ziet er goed uit, maar we moeten het goed blíjven doen", keek de leider in de stand om de wereldtitel al direct weer vooruit.