Formule 1-podcast Pitstop: Volgt in Boedapest de tweede zege van Max?

F1 bevestigt: Grand Prix van Miami pas in 2020

23 juli Er komt geen Formule 1-race in Miami in 2019. De organisatie van de Formule 1 bevestigt eerdere berichten hierover in een verklaring. Hierin meldt ze dat een race op een stratencircuit in Miami op z'n vroegst in 2020 zal plaatsvinden.