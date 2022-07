Formule 1-race op Silverstone stilgelegd na horrorcrash met vijf coureurs, halo redt leven Zhou

De Chinese coureur Zhou maakte de grootste klapper. Russell raakte vlak na de start de controle kwijt over zijn Mercedes en ramde vol in de zijkant van de auto van Zhou, die ondersteboven werd geduwd en op zijn kop op hoge snelheid door de grindbak over de bandenstapel in de hekken vloog. De halo, de beschermbeugel die op de cockpit is gemonteerd, speelde een cruciale rol en voorkwam vermoedelijk zwaar lichamelijk letsel.



Alfa Romeo kon enkele minuten na de crash melden dat Zhou naar het medisch centrum van Silverstone is vervoerd en bij bewustzijn is. Hij wordt daar onderzocht, maar lijkt in ieder geval geen breuken te hebben opgelopen. ,,Gezien de omstandigheden gaat het redelijk goed met hem”, kreeg teamgenoot Valtteri Bottas over de boordradio te horen.