Formule 1 vreest op Silverstone voor nieuwe actie klimaatactivisten

Woensdag legden actievoerders van Just Stop Oil enkele tenniswedstrijden op Wimbledon even stil. „We willen niet dat ze zichzelf in gevaar brengen en we willen niet dat iemand anders in gevaar wordt gebracht”, aldus Formule 1-coureur Lewis Hamilton, die bekendstaat om zijn politieke en maatschappelijke betrokkenheid. „Ik steun vreedzame protesten.”