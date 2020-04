Formule 1 zet in op seizoensstart begin juli in Oostenrijk

Race zonder publiekDe GP van Frankrijk is definitief van de baan en komt het nog tot een race in Engeland dan is dat er sowieso een zonder publiek. Maar de Formule 1-organisatie houdt hoop op een volwaardig seizoen, dat begin juli moet starten in Oostenrijk.

Door Arjan Schouten



Bijltjesdag in de Formule 1. De zoveelste. Eind juli racen in Zuid-Frankrijk is onhaalbaar, gezien de daar geldende corona-maatregelen. En racen in Silverstone gaat sowieso gebeuren zonder publiek, of misschien wel helemaal niet. Maar Liberty-topman Chase Carey had ook goed nieuws. Een nieuwe kalender is in aantocht en hij deelde vanochtend een grove schets van hoe het seizoen 2020 gered moet worden. ,,Ondanks dat we wederom een streep door een race hebben moeten halen, zijn we vol vertrouwen over onze plannen om deze zomer weer te racen’’, zo houdt Carey vol.



Het weekend van 3 tot en met 5 juli moet de nieuwe startdatum zijn. Dan moet het kampioenschap worden afgetrapt op de Red Bull Ring in Oostenrijk, uiteraard zonder publiek. ,,We mikken op een start in Europa in juli, augustus en begin september”, zo legt Carey uit.

Lees ook Grand Prix van Frankrijk definitief van de baan Lees meer

Quote We verwachten dat de eerste races zonder publiek verreden gaan worden Chase Carey Twee weken na juli wacht normaal de race op Silverstone en misschien wordt daar wel meer dan één race gepland, zo werd eerder al gecommuniceerd. Ook dat gebeurt zonder publiek. Daarna wacht op de oude kalender ook nog Hongarije, op 2 augustus. De vraag is nog welke eerder uitgestelde Europese races dan in augustus ingehaald kunnen worden. De race in Zandvoort sowieso niet, omdat tot 1 september geen grote evenementen in Nederland kunnen worden georganiseerd. En met die regelgeving hebben meerdere landen te maken. Maar wellicht dat er nog een verzoek naar de Dutch GP gestuurd wordt voor begin september. ,,Het is onze plicht om daar dan naar te kijken’‘, zo vertelde circuitdirecteur Robert van Overdijk al in eerder.

Na dat Europese inhaalseizoen wil de Formule 1 uitwaaieren over de andere continenten. ,,In september, oktober en november moeten we gaan racen in Eurazië, Azië en de Amerika’s. Waarna we het seizoen in december afsluiten in de Golf-regio met de GP van Bahrein voorafgaand aan de traditionele afsluiter in Abu Dhabi’‘, zo kondigt Carey aan. Een definitieve kalender met datums volgt nog, maar de hoop is dat er straks nog tussen de 15 en 18 races overblijven van de oorspronkelijk geplande 22. Het plan om de in extremis afgeblazen race in Melbourne nog in te halen, staat vooralsnog niet in de plannen van Carey.