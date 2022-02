Formule 1 zet streep door Grand Prix van Rusland wegens oorlog in Oekraïne

Gisteravond kwamen de teambazen nog bij elkaar om over de situatie in Oekraïne en de gevolgen te spreken, toen werd formeel nog geen beslissing gecommuniceerd. Vandaag maakte de Formule 1-leiding dan toch het verwachte kruis over de Grand Prix van Sotsji, vanwege de situatie in Oekraïne.

,,Formule 1 bezoekt landen over de hele wereld met een positieve visie om mensen te verenigen en landen samen te brengen. Geschokt en met droefheid volgen we de ontwikkelingen in Oekraïne en we hopen op een snelle en vreedzame oplossing voor de huidige situatie”, zo luidt een officieel statement. ,,Formule 1, de FIA en de teams bespraken donderdagavond de positie van onze sport en de conclusie is, inclusief de mening van alle relevante belanghebbenden, dat het onder de huidige omstandigheden onmogelijk is om de Russische Grand Prix te houden.”