Formule 1 ziet kijkcijfers in Nederland flink omhoog gaan

Door Arjan Schouten



Nee, 2020 was financieel geen bemoedigend jaar voor Formule 1, zonder mensen op de tribunes. Maar puur als tv-sport bewees F1 wederom van grote waarde te zijn. Ondanks een gebrek aan ambiance op de circuits bedroeg het gemiddelde aantal kijkers per race wereldwijd nog altijd 87.4 miljoen. Slechts vier procent minder dan in 2019 en in lijn met de voorgaande jaren. Te verwachten was dat het totale aantal kijkers wat af zou nemen, met maar 17 in plaats van 21 races. Seizoen 2020 bereikte echter alsnog 1.5 miljard mensen, tegenover 1.9 in 2019, toen er vier races meer op de kalender stonden.

Wereldwijd de best bekeken race was de GP van Hongarije, met 103.7 miljoen kijkers, zeven procent meer dan een jaar eerder. Ook populair: de nieuwe race in Portugal (100.5 miljoen kijkers), de nieuwe layout in Bahrein (98.1) en de terugkeer in Turkije (89.1).

China: + 43%

De grootste groei van het aantal kijkers werd gemeten in China (+43%). En met een bijzonder Europees georiënteerd seizoen groeide ook het aantal kijkers in Europese landen als Engeland, Nederland (+28%) en Duitsland waar F1 sowieso al een vaste kern aan volgers heeft.

Digitaal zat echter de meeste groei, in het lastige jaar 2020. Volgens Formule 1, dat de cijfers baseert op een onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau Shareablee, is de sport de tweede snelst groeiende sportcompetitie op sociale media als Twitter, Facebook, Tiktok, Instagram en YouTube.

Quote We zijn trots op wat we hebben geleverd in 2020 Stefano Domenicali Het aantal volgers van alle F1-accounts tezamen groeide met 36 procent naar 35 miljoen, mede dankzij veel meer beschikbare online video’s (+47 %). De digitale betrokkenheid van de fan bij Formule 1 groeide daarmee veel harder (+99%) dan in bijvoorbeeld de Bundesliga (+48%), Serie A (+44%), Primera Division (+27%), de PGA Tour (+14%) en de NBA (+4%).

,,Vorig jaar was een ongekend jaar waarin de Formule 1 zich aan moest passen aan de uitdagingen van een pandemie, maar de kijkcijfers van 2020 tonen de kracht en de veerkracht van onze sport aan’‘, reageert F1-baas Stefano Domenicali verheugd. ,,We schrijven sterke groeicijfers in China, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Amerika, gecombineerd met een enorme boost voor onze digitale markt. Slechts in de tv-cijfers zagen we een logisch te verklaren marginale vermindering, waar alle sporten last van hebben gehad. We zijn trots op wat we hebben geleverd in 2020 en er staat een heel sterk format om de komende jaren te groeien.”