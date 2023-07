Formule 1 | Zo laat komen Max Verstappen en Nyck de Vries vandaag in actie op Silverstone

Buitenland­se media na demonstra­tie Max Verstappen: ‘Monster­lij­ke superiori­teit voorkomt dat het saai wordt’

Max Verstappen onderstreepte afgelopen weekend in Oostenrijk nog maar eens dat hij dit seizoen op eenzame hoogte staat in de Formule 1. Buitenlandse media proberen de overmacht van de Nederlander onder woorden te brengen. ‘Je kan een race winnen, je kan een race domineren. Maar de overtreffende trap, nog verwoestender, is wat Verstappen momenteel doet.’