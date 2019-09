Formule 2 én 3 volgend jaar ook naar Zandvoort

Zandvoort neemt op de Formule 2-kalender de plek in van het Franse circuit Paul Ricard. Momenteel rijdt er één Nederlander in de Formule 2, Nyck de Vries, maar de kampioenschapsleider is volgend seizoen te bewonderen in de Formule E. Het is dus maar de vraag of dat er in deze opleidingsklasse voor de Formule 1 komend seizoen een Nederlander te zien is voor de tienduizenden oranje racefans op Zandvoort.



In de Formule 3 zijn dit seizoen Bent Viscaal en Richard Verschoor actief.