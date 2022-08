Formule 3 op Spa-Francorchamps opgeschrikt door zware crash, coureurs komen goed weg

Tijdens de zesde ronde van de race dacht Zane Maloney onderdoor wat collega's in te halen, maar daarbij kwam hij in aanraking met Oliver Goethe. Beide wagens schoven van de baan en knalden via het grind in de muur. De wagen van Maloney sloeg daarbij over de kop en de halo lijkt hem gered te hebben van ernstigere verwondingen.

Na een aantal incidenten, waaronder de fatale crash van Formule 2-coureur Anthoine Hubert in 2019, zijn er in Spa vele miljoenen gestoken in veiligheidsmaatregelen zoals bij de run-offs. Zo is een aantal gravelstroken nog dichter op de baan komen te liggen. ,,Die upgrades aan de baan maken het met al het gravel nog wat meer old school en dat lijkt me een heel goed idee”, vertelde Max Verstappen deze week.