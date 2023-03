Forse boete Nelson Piquet, schoonvader van Max Verstappen, na opmerkingen over Lewis Hamilton

Nelson Piquet baalt van uitlatingen over Lewis Hamilton: ‘Wat ik heb gezegd was ondoordacht’

Lewis Hamilton over Piquet en Ecclestone: ‘Waarom geven we het oude geluid een podium?’

Piquet zou beledigende opmerkingen over Hamilton gemaakt in een podcast die in november 2021 werd opgenomen, maar pas vorig jaar zomer naar buiten kwam. Piquet gaf daarin zijn mening over de botsing tussen Hamilton en Verstappen in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Verstappen, die een relatie heeft met Piquets dochter Kelly, crashte hard en moest zelfs voor onderzoek naar het ziekenhuis.