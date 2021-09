Fotoserie | Bekijk hier de mooiste plaatjes uit Zandvoort

Grand Prix Zand­voort-directeu­ren: ‘Dit evenement is een mammoettan­ker, je kan niet meer terug’

1 september De Grand Prix in Zandvoort gaat door, ook het laatste kort geding is gewonnen. De organisatie krijgt geen euro overheidssteun, maar roept toch veel weerstand op in het land, zo merkt de directie van deze grand prix.