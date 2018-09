Gaat Ferrari de thuisshow regisseren op Monza?

Door Arjan Schouten



Als vanmiddag om 15.10 uur de lichten doven op Monza, let dan vooral op de eerste bocht. Op topsnelheid komt het hele pak daar aangescheurd, om vol in de ankers te gaan voor een knik naar rechts en meteen weer een naar links. De Variante del Rettifilo, een chicane waar absoluut niet de ruimte is om die met twee auto’s naast elkaar te nemen. En toch zullen de heren coureurs het gaan proberen. Het wordt dringen naar en in die bocht. De kans dat iedereen daar heelhuids doorheen weet te komen, die lijkt niet al te groot.



Grote vraag: wat gaat Ferrari doen? Mag ‘good old’ Kimi Räikkönen, verrassend startend van poleposition, als eerste door de bocht en ook racen voor de zege. Of wordt het een georkestreerde race en laat de 38-jarige Fin meteen zijn Duitse ploeggenoot Sebastian Vettel voor, met het oog op het wereldkampioenschap, waarin Vettel tweede staat op 17 punten van Lewis Hamilton. Räikkönen zou dan op positie twee meteen de van de derde plaats wegrijdende Hamilton wat kunnen vertragen, om Vettel zo wat marge te bieden voor de rest van de race. Een overwinning op 'eigen grond' zou in ieder geval welkom zijn voor Ferrari, de laatste overwinning op Monza dateert alweer van 2010 voor de Italiaanse renstal.



Max Verstappen zou er begrip voor hebben, mocht Ferrari de thuisshow gaan regisseren. ,,Tuurlijk. Ik denk dat Mercedes het ook zo zou doen’‘, vertelde de Limburger gisteren, na de kwalificatie waarin hij zoals verwacht tevreden moest zijn met plaats vijf. ,,Geen ramp, dat hadden we wel verwacht’‘, aldus Verstappen. ,,Het gat naar Ferrari en Mercedes is te groot.‘’



Ook met zijn nieuwe Renault-motor gaat hij vandaag normaal gezien een bijrol spelen op Monza, zo beseft hij. ,,Maar F1 blijft onvoorspelbaar. Als er wat voor me gebeurt, kan het zomaar een heel andere race worden.‘’