Gasly bijt van zich af met snelste trainingstijd, Verstappen derde

Verstappen en Gasly waren tijdens de eerste trainingssessie sneller dan klassementsleider Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes de vierde tijd reed op bijna een seconde van de Fransman. Diens stalgenoot Valtteri Bottas werd tussen Verstappen en Gasly tweede in 1.27,629. De Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel werden respectievelijk vijfde en zesde.



Romain Grosjean (Haas) verloor vroeg in de eerste vrije training zijn voorvleugel en Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) had op de natte baan te maken met technische problemen. Omdat de bolide van Räikkönen stilviel, werd de training enige tijd onderbroken. In de regenachtige omstandigheden kwam Verstappen even op het gras terecht, maar dat bleef zonder gevolgen.