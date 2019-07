Gasly noteert snelste pitstop ooit in de Formule 1

GP van Groot-Brittannië Publiek grote winnaar bij spektakel­stuk op Silversto­ne

16:03 Twee weken na de smakelijke race in Oostenrijk volgde in Engeland gisteren helemaal een opwindend nummer. Vol met gevechten, drama en verhalen. ,,Mooie battles op de baan, dat is wat deze sport altijd nodig heeft.’'