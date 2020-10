Gasly verlengt voor een jaar bij Alpha Tauri

Samenvatting Voor het eerst sinds 2012 geen Ferrari, Red Bull of Mercedes op podium

6 september Na ruim acht jaar heeft de Formule 1 een podium opgeleverd zónder een Ferrari-, Mercedes of Red Bull-coureur. De zege van de Franse coureur Pierre Gasly stond vanmiddag op het hoogste treetje namens Alpha Tauri, voor voor Carlos Sainz (McLaren) en Lance Stroll (Racing Point). In 2012 was de top 3 na de GP van Hongarije de laatste Ferrari-, Mercedes- en Red Bull-vrije podium met Lewis Hamilton (McLaren), Kimi Raïkkönen (Lotus) en Romain Grsjean (Lotus).