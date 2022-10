Gesprekken tussen Red Bull en FIA over budget opgeschort wegens overlijden Mateschitz

Red Bull gaf in een korte verklaring aan dat de deadline voor een mogelijk akkoord is verlengd en de gesprekken ergens in het midden van volgende week worden hervat.

De FIA bracht ruim twee weken geleden naar buiten dat Red Bull in het jaar 2021 meer geld had uitgegeven dan was toegestaan volgens het kostenplafond van 145 miljoen dollar. Het gaat om een ‘kleine’ overschrijding en dat betekent minder dan 5 procent. De renstal kan daarvoor wel gestraft worden en heeft inmiddels een schikkingsvoorstel ontvangen.

De budgetoverschrijding leidde tot veel rumoer bij de andere teams, die wel keurig binnen het budget zijn gebleven. Teams als Mercedes, Ferrari en McLaren riepen de FIA de afgelopen periode op om zware straffen op te leggen bij overschrijding van het budgetplafond. Zak Brown, de teambaas van McLaren, stuurde zelfs een brief naar de FIA met die oproep.

Teambaas Christian Horner van Red Bull blijft volhouden dat het team niets verkeerd heeft gedaan en dat Red Bull voor de uitgaven aan de ontwikkeling van de auto’s het budget niet heeft overschreden. ,,We hebben hoe dan ook geen enkel voordeel gehad”, zei de Brit, die hoopte dit weekeinde in gesprekken met FIA-baas Mohammed Bin Sulayem tot een oplossing te komen. Horner wilde niet zeggen hoeveel geld Red Bull te veel heeft uitgegeven en welk schikkingsvoorstel Red Bull heeft gekregen, maar beloofde volledige transparantie zodra een akkoord is bereikt.

Volledig scherm Max Verstappen, Christian Horner en Helmut Marko. © AFP

