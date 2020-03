GP Australië op losse schroeven, McLaren trekt zich terug

Plaatjes draaien bij het F1-cir­cus? Bel even met Van Lottum!

12:11 In een vorig leven sloeg hij verdienstelijk met een tennisracket. Nu strikt John van Lottum in opdracht van Heineken de grootste dj’s om feestjes te bouwen bij Formule 1-races. ,,Die show van Armin op het circuit in Mexico was qua bereik misschien wel de grootste uit zijn carrière.’'