GP van Australië verplaatst, nieuwe Formule 1-seizoen start in Bahrein

De Formule 1 heeft vanochtend een nieuwe kalender gepresenteerd. Met nog steeds 23 races, maar in een iets andere volgorde, en met een extra race in Italië in plaats van China op 18 april. Op het circuit van Imola wordt, pas drie weken na Bahrein, de tweede wedstrijd van het seizoen verreden. Twee weken later staat wel een race gepland, maar nog zonder circuit. Naar verluidt is Portimao (Portgual) de eerste optie om dat gat te vullen. Net als vorig jaar wijkt de Formule 1 dus uit naar Europa. Ook toen waren Imola en Portimao ‘invallers’ op de kalender.

De traditionele openingsrace in Melbourne, vorig jaar op het laatste moment afgelast, staat nu gepland voor 21 november 2021. In Australië gelden strenge overheidsregels in verband met corona. Zo is er ook voor topsporters een quarantaineplicht van twee weken. Voor de Grote Prijs van Sjanghai worden, zo vermeldt het persbericht, nog gesprekken gevoerd over een nieuwe plek op de kalender. Dat lijkt vooral een formele uitspraak. Veel ruimte op de kalender is er niet, en met 23 races hoopt de Formule 1 al een recordseizoen neer te zetten.