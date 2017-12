GP van Hongarije in 2018 thuisfeestje voor Max Verstappen

Door Arjan Schouten



In het Oostenrijkse Spielberg zaten er dit jaar 5000 Max-fans op de Max Verstappen-tribune. Langs het heilige asfalt van Spa was het één grote oranje zee, net als in Barcelona. En in 2018 mag de coureur van Red Bull Racing ook een enthousiaste schare thuisfans op de Hungaroring gaan begroeten. Ticketbureau sportstadion.nl komt bij de Hongaarse grand prix in het laatste weekend van juli met The Orange Experience.

Een volledig in het oranje ingepakte tribune met 2000 plaatsen, waar midden tussen de stoeltjes een Nederlandse dj zal draaien vanaf een speciaal platform en waar Bengaals vuurwerk voor extra sfeer zal zorgen. ,,Nooit eerder gebeurd bij een Formule 1-race. Tenminste, legaal dan’’, weet initiator Jeroen Huis in ’t Veld, die de officiële toestemming heeft van Liberty Meda en het Formule 1 management.

,,We wilden een unieke tribune maken. In Abu Dhabi trad Pink op en vloog een Boeing over. Dat was iets teveel van het goede voor ons, maar Nederlanders houden wel van sfeer. En we zoeken altijd naar nieuwe manieren om die sfeer levende te houden. Dit moet een soort Koningsdag worden, maar dan op een circuit.’’