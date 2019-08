GP van Spanje ook in 2020 op F1-kalender

F1-Pod­cast | Max wint nog minimaal drie races dit jaar

26 augustus Na een korte pauze van enkele weken kijken Arjan Schouten, Tim Engelen en Etienne Verhoeff in Pitstop, de Formule 1-podcast, met een frisse blik naar de tweede seizoenshelft. Ze bespreken de stoelendans bij Red Bull en wagen zich aan een voorspelling voor de komende negen races. Ook is Robert Doornbos te gast in de podcast.