Grand Prix in Monza: op deze tijden komen Max Verstappen en zijn collega's dit weekend in actie

Met video Max Verstappen en Yuki Tsunoda gaan te land, ter zee en in de lucht

Waarom vooruit rijden als je ook achteruit kunt rijden? Max Verstappen en zijn Japanse collega Yuki Tsunoda herbeleefden onlangs op Zandvoort een amusant stukje Nederlandse autosportgeschiedenis. Net zoals in de jaren 70 en 80 tijdens het programma Te land, ter zee en in de lucht, raceten de Formule 1-coureurs achteruit in oude DAF’jes.

31 augustus