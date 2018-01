Grand Prix op circuit van Assen stap dichterbij na positief oordeel Formule 1

Whiting was onder de indruk van het circuit, maar er moeten nog wel enkele kleine aanpassingen gedaan worden aan onder meer kerbstones en vangrails. Volgens Arjen Bos, directeur van TT-circuit, is er een belangrijke stap gezet naar een race in Nederland. ,,De Strubbebocht moet nog iets breder worden, zodat coureurs meerdere lijnen kunnen rijden", zo zegt Bos tegenover de NOS. ,,De bocht Veenslang mag iets langer voor de Formule 1, zodat het DRS-systeem kan worden ingezet. Er ligt al extra asfalt dus dat is een kleine ingreep."



De kosten voor dit alles zouden tussen de één a twee miljoen euro liggen zegt Bos. ,,Dat moet in één winter te realiseren zijn." Daarmee kan Assen een Formule 1-licentie verkrijgen. Binnenkort bezoekt het Formule 1-bestuur Assen om te kijken of de accommodaties ook voldoende zijn.



Om de Grand Prix uiteindelijk te mogen organiseren zou er een bedrag van rond de 20 miljoen euro betaald moeten worden aan de F1-organisatie. Uiteraard moet er ook een plek zijn op de wedstrijdkalender.