Grand Prix van België gratis te zien, ongeacht de provider

Grand Prix van Spanje Hamilton pakt pole in Barcelona, Verstappen op plek drie: ‘Het maximale op dit moment’

15 augustus Er staat dit seizoen geen maat op de auto’s van Mercedes in de kwalificatie. Ook bij de zesde race van het seizoen kleurt de eerste startrij morgen zwart. Lewis Hamilton pakte in Spanje zijn 92ste pole position, Valtteri Bottas start als tweede en voor Max Verstappen was de derde plek het maximaal haalbare resultaat.