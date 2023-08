Grand Prix van Zandvoort: wat weet jij van de F1?

Wanneer kan Max Verstappen weer wereldkam­pi­oen worden? Aftellen naar zijn derde wereldti­tel

In een seizoen waarin hij bijna alles wint wat er te winnen valt, is er geen twijfel mogelijk: Max Verstappen is op weg naar zijn derde wereldtitel. Maar wanneer kan de champagne definitief ontkurkt worden? Nee, helaas voor de Nederlandse racefans gebeurt dat nog niet op het circuit van Zandvoort (al kan hij daar wel het record van negen zeges op rij van Sebastian Vettel evenaren). Maar heel veel langer hoeft het wachten mogelijk ook niet te duren.