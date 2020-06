Grands Prix van Singapore, Japan en Azerbeidzjan definitief geannuleerd

Hamilton na test: ‘Ik kan het nog, ook na 103 dagen stilzitten’

10 juni Zesvoudig wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton heeft vandaag voor het eerst sinds de testdagen in februari achter het stuur gezeten van een bolide van Mercedes. Hij legde op circuit Silverstone in Groot-Brittannië testronden af in de Mercedes W09, de auto waarmee hij in 2018 zijn vijfde wereldtitel veroverde.