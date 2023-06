Grappende Max Verstappen heerst in Barcelona, Spaanse fans mogen hopen op mooi weekend Fernando Alonso

Met videoMax Verstappen was de snelste in de tweede vrije training in Barcelona, nadat de tweevoudig wereldkampioen ook al heerste in de eerste vrije training op het Circuit de Catalunya. De Spaanse racefans zullen na deze sessie hopen op een mooi weekend voor Fernando Alonso, die tien jaar geleden in Barcelona voor het laatst een grand prix won.

Verstappen noteerde al vroeg in de tweede vrije training een rondetijd van 1.13,907. Daarmee dook hij al flink onder de 1.14,606 die hij in de eerste vrije training liet noteren. Verstappen had tijdens de tweede vrije training zelfs nog tijd over om te grappen. Hoe vroeg zich af of Helmut Marko weer eens was vergeten zijn telefoon op stil te zetten, toen hij via de boordradio een telefoon over hoorde gaan.

Waar in de eerste vrije training de tweede tijd nog was voor Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez, was nu de Spaanse publiekslieveling Fernando Alonso (1.14,077) iets sneller dan de Mexicaan (1.14,219) die ook nog kort achter Haas-coureur Kevin Magnussen zat.

Nyck de Vries liet in de tweede vrije training de zestiende rondetijd noteren, nadat hij in de eerste vrije training nog verraste met een knappe vierde tijd. Nyck de Vries trok daarmee de goede lijn door, nadat hij vorige week twaalfde werd op het stratencircuit van Monaco. Samen met Logan Sargeant (die opnieuw de twintigste tijd liet noteren in zijn Williams Racing) is De Vries de enige nog puntloze coureur in dit wereldkampioenschap, maar mogelijk komt daar dit weekend in Barcelona dus verandering in voor de 28-jarige coureur uit Uitwellingerga.

Mercedes-coureurs George Russell (tiende en achtste tijd) en Lewis Hamilton (elfde en twaalfde tijd) staan in de middenmoot, maar dat is nauwelijks nog nieuws in dit tijdperk waarin Red Bull domineert.

Max Verstappen jaagt op 40ste GP-zege

Op het Circuit de Catalunya in Barcelona won Max Verstappen op 15 mei 2016 als jongste Formule 1-coureur ooit (18 jaar oud) voor het eerst een grand prix. Zeven jaar na zijn eerste GP-overwinning ooit gaat de tweevoudig wereldkampioen dit weekend in Barcelona op jacht naar zijn 40ste GP-zege.

Red Bull heeft dit seizoen alle zes de races gewonnen. In de geschiedenis van de F1 wonnen twee teams de eerste zeven races van een seizoen: McLaren in 1988 (de eerste elf) en Mercedes in 2019 (de eerste acht). Als we vorig seizoen nog meenemen heeft Red Bull zelfs 16 van de laatste 17 races gewonnen. De laatste andere winnaar dan Verstappen of Pérez was George Russel die op 13 november 2022 won namens Mercedes in São Paulo.

Fernando Alonso voor 20ste keer in Barcelona

Fernando Alonso noteerde dus de tweede rondetijd in de tweede vrije training. De Spaanse publiekslieveling Fernando Alonso (41) uit Oviedo wordt zondag in Barcelona de eerste coureur die minstens 20 starts maakt in een Grand Prix. Michael Schumacher, Kimi Räikkönen en Rubens Barrichello startte allemaal 19 keer in meerdere GP’s. De meest recente overwinning van Alonso was tijdens de Spaanse GP in 2013, tien jaar (3675 dagen) geleden. Een overwinning voor Alonso dit weekend zou voor een coureur de grootste kloof zijn tussen opeenvolgende overwinningen.

Tijdschema

Zaterdag 3 juni

• 12.30 uur-13.30 uur: derde vrije training

• 16.00 uur-17.00 uur: kwalificatie

Zondag 4 juni

• 15.00 uur: race

