Grid kids vervangen de grid girls bij de Formule 1

VIDEO Mercedes brengt nieuwste F1-wagen tot leven

15:10 Na een jaar hard werken op de fabriek in Brackley is de nieuwe bolide van Mercedes, de WO9, tot leven gekomen. Het Formule 1-team zette vandaag een filmpje op Twitter, waarop te zien is hoe het racemonster van wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in het bijzijn van teambaas Toto Wolff wordt gestart.