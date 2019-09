‘Gridstraf doet me hier geen pijn’

Regeren is vooruitzien, dus is Max Verstappen in Rusland al voor de race bezig met het restant van het seizoen. Met weer een verse motor pakt hij in Sotsji een gridstrafje van vijf plaatsen om straks in Japan en Mexico minder risico te lopen.

Door Arjan Schouten



In Italië schroefden ze bij Red Bull Racing al een nieuwe Honda-motor in de bolide van Max Verstappen en twee races later is het in Rusland weer raak. Een verse Spec4-krachtbron, dezelfde als op Monza. ,,Daarmee zou ik veilig moet zitten voor de rest van het seizoen”, zo vermoedt de Nederlander, die in de paddock in het druilerige Sotsji totaal geen twijfels heeft bij de ingreep van Red Bull en Honda. ,,We dachten vooral: waarom zouden we het niet doen hier? Zoveel pijn gaat het ons niet doen hier, die vijf plaatsen op de grid. Omdat je toch wel kan inhalen en ik hier toch niet ga winnen. Dus dan moet je realistisch zijn.”

Op het Autodrom in olympisch Sotsji was hij de laatste jaren lang niet zo succesvol als zijn schaatsende langenoten in 2014. Vijfde is er zijn beste raceresultaat. ,,Dus dan is het niet zo’n moeilijke beslissing”, aldus Verstappen, die verwacht in Japan, Mexico, Amerika en Brazilië nog wel te kunnen oogsten.

Veilige ingreep

De eerstvolgende afspraak over twee weken in Suzuka is voor motorleverancier Honda de grootste van het jaar. In dat licht bezien is de veilige ingreep in Rusland hartstikke logisch. ,,Voor Honda is die race héél belangrijk”, beseft ook Verstappen. ,,We hebben daar nog nooit gewonnen in mijn periode, maar we gaan er alles aan doen om daar sterk voor de dag te komen.”

Een stapje terug in Rusland dus, om er straks een vooruit te zetten. ,,Als je realistisch kijkt, dan weet je dat ik hier sowieso niet veel hoger dan P5 of P4 zou eindigen in de kwalificatie. En inhalen bleek hier vorig jaar nog goed mogelijk. Dus heel veel zal die straf niet veranderen.”

