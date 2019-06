Gridstraf Hamilton, Verstappen vanaf eerste startrij

Door Arjan Schouten



Hamilton kondigde de gridstraf aan via zijn Instagram-pagina en enkele later kwam ook de bevestiging vanuit de FIA. ‘3 place penalty’, communiceerde de wereldkampioen van Mercedes, na zijn bezoekje aan de stewards. Daar moest hij zich verantwoorden voor het hinderen van Kimi Räikkönen in bocht zeven, aan het begin van de kwalificatie. Hamilton reed de Fin van Alfa Romeo overduidelijk in de weg, waardoor die zijn snelle ronde af moest breken.



De wereldkampioen en leider in het kampioenschap meldde eveneens via Instagram dat hij zich kan vinden in de straf. ,,Deze straf is compleet verdiend en kan ik dan ook makkelijk accepteren. Het was een fout van mijn kant en ik neem daar de volle verantwoordelijkheid voor. Er was in ieder geval geen opzet in het spel. Hoe dan ook, morgen is een nieuwe dag en een kans om op te staan.‘’



,,Zijn ze consequent, dan moeten ze hem een straf geven’’, was Verstappen al eerder van mening voor de camera van Ziggo Sport. En zo geschiedde. Drie plaatsen gridstraf kreeg Hamilton, waardoor Verstappen opschuift naar P2 naast polesitter Charles Leclerc, Hamilton start nu niet als tweede, maar als vijfde. Valtteri Bottas start nu vanaf P3 en Lando Norris maakt de tweede startrij compleet.