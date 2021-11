Gridstraf incasserende Hamilton in eerste Braziliaanse training sneller dan Verstappen

Al vroeg in de training kwam het team van Mercedes met de bevestiging dat Lewis Hamilton zijn verbrandingsmotor heeft moeten verwisselen. Het verbeterde exemplaar is alweer zijn vijfde van het seizoen, waar er drie zijn toegestaan, en levert hem een gridstraf van tien plekken op. Daarmee zet hij de deur wagenwijd open voor titelrivaal Max Verstappen om opnieuw goede zaken te doen in het duel om het wereldkampioenschap.

Tevens leek het de toon te zetten voor een training waarin Hamilton een tijdje worstelde met het vinden van de juiste afstelling voor zijn W12. ‘Mijn voorkant stuitert op de baan’, meldde de Brit over zijn boordradio. Verstappen was lange tijd bovenaan de tijdenlijst terug te vinden, maar in de slotfase wist Hamilton toch iets extra’s te vinden. Toen de geblokte vlag gezwaaid werd was het verschil iets minder dan vier tienden in het voordeel van de regerend wereldkampioen.