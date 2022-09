Gridstraf voor Max Verstappen, ook Carlos Sainz en Sergio Pérez naar achteren in Italië

met video Wanneer kan Max Verstappen wereldkam­pi­oen worden? In theorie over twee races al

Er staat al maanden geen maat op Max Verstappen en de Limburger van Red Bull lijkt hard op weg naar zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. De titelverdediger verzamelde met nog zeven races te gaan al 310 punten en dat zijn er maar liefst 109 meer dan zijn naaste achtervolgers Charles Leclerc en Sergio Pérez. In theorie kan Verstappen over twee races al wereldkampioen zijn.

5 september