Grijpt Max Verstappen eerste podiumplaats in Monaco?

Normaliter is dat een derde plaats. En die derde plaats kan ook al worden uitgelegd als een succes, na alle drama die Verstappen al meemaakte in de straten van Monte Carlo. Een harde crash bij zijn debuut. Drie crashes in 2016, twee weken na zijn historische zege in Barcelona. Een uiterst frustrerende vijfde plaats in 2017. En natuurlijk die trainingscrash van vorig jaar, met grote gevolgen. Toen had hij kunnen winnen, wat nu normaal niet het geval is. Mercedes is logischerwijs dé topfavoriet, Verstappen moet hopen op een race vol incidenten. ,,Maar Max rijdt wel een buitengewoon sterk weekend, dus zeker zijn we nog nergens van”, waarschuwde polesitter Lewis Hamilton zijn team al.