Haalt Engeland de finale, dan is Hamilton erbij in Rusland

GP Oostenrijk Jos Verstappen: Hoezo nou rijstijl veranderen?

2 juli Vier uit vier. Jos Verstappen is er niet elke race bij, maar tot nu toe heeft hij geen overwinning van zijn zoon gemist. Hij haalde in Oostenrijk zijn gram wat betreft het verhaal dat Max een betere focus zou hebben gehad zonder zijn vaste entourage erbij. In Canada, twee races geleden, ontbrak voor het eerst zowel Jos Verstappen als Raymond Vermeulen, de manager van Max. ,,Maar dat was altijd al het plan’’, zei Jos.