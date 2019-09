Haas is hoofdsponsor Rich Energy kwijt

Leclerc laat tifosi eindelijk weer juichen na zinderend gevecht, Verstappen achtste

8 september Voor het eerst sinds 2010 is Ferrari er weer in geslaagd de thuisrace in Italië te winnen. Op het asfalt van Monza hield Charles Leclerc een week na zijn eerste F1-zege in Spa opnieuw de Mercedessen achter zich. Max Verstappen speelde een bijrol met een achtste plaats.